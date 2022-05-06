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Altun: Tüm kurumlarımız göç konusunu yakından takip etmekte

#Fahrettin Altun#Suriye Krizi#Göç Konusu
Altun: Tüm kurumlarımız göç konusunu yakından takip etmekte

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir" ifadelerini kullandı.

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Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynamış, hem kendi güvenliğini teminat altına almış hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlemiştir. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz terörü kaynağında kurutma stratejisini hayata geçirmiş, bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekat gerçekleştirmiştir. Bu harekatlarda şehit olan kahramanlarımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyoruz.

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Türkiye, bu harekatları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitekim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de Soğuk Savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.

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#Fahrettin Altun#Suriye Krizi#Göç Konusu

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