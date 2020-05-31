Altun: Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne yapılan provokatif saldırı hepimizi derinden üzmüştür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşadığı güzel mahallemiz Kuzguncuk’ta Surp Krikor Ermeni Kilisesi’ne yapılan provokatif saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Saldırı dolayısıyla komşusu olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Altun, olayın hukuki zeminde takipçisi olacaklarını kaydetti.