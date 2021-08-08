Altun, orman yangınlarında son durumu paylaştı

Altun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 12 gündür yüreklerimizi yakan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanlarını kullanarak büyük bir özveriyle mücadele ediyoruz. Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234’ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren büyük bir koordinasyonla sahada olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın anbean takip ettiği çalışmalara 6 bine yakın personel, 16 uçak, 9 İHA, 65 Helikopter, 150 iş makinesi ve 850 arazöz katıldı. Yangının yol açtığı hasarları gidermek için 79 milyon 400 bin TL nakdi yardımın gönderildiği afet bölgelerinde 4409 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor.



"VATANDAŞLARIMIZ ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMESİN"

Günlük 284.852 kişi/öğün sıcak yemeğin dağıtıldığı bölgelerde 351.310 kumanya vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden ortaya çıkan zararlar hızla giderildiği gibi evleri yangından zarar gören vatandaşlarımızın yeni evlerinin temeli de atıldı ve inşa çalışmaları hızla başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla milletimizin hizmetindedir. Hamdolsun, yangınların önemli ve büyük bir kısmı söndürüldü. Yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 252 milyon fidanı topraklarımızla buluşturup dört bir yanı yeniden yeşillendireceğiz. Bir kez daha ifade etmek isterim, kıymetli vatandaşlarımızın kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemesinde ve büyük bir özveriyle gerçekleştirilen çalışmaları doğrudan sahadan aktaran resmî kurumlarımız ve yetkili merciler üzerinden takip etmesinde büyük yarar vardır" dedi.

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