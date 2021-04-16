Altun: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok

Altun paylaşımında, "128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadelerini kullandı







“128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz;



1️⃣ KAYBOLAN TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK.



2️⃣ TÜM İŞLEMLER VE RAKAMLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTADADIR.



Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!https://t.co/vXUh4Wm3w4 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 16, 2021

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