Altun: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından '128 milyar dolar' paylaşımı yaptı. Altun, “128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; kaybolan tek bir dahi kuruşumuz yok" ifadelerini kullandı
Altun paylaşımında, "128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadelerini kullandı
“128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 16, 2021
1️⃣ KAYBOLAN TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK.
2️⃣ TÜM İŞLEMLER VE RAKAMLAR ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE ORTADADIR.
Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!https://t.co/vXUh4Wm3w4
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