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Haber Giriş: 16.04.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Altun: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok

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Altun: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından '128 milyar dolar' paylaşımı yaptı. Altun, “128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; kaybolan tek bir dahi kuruşumuz yok" ifadelerini kullandı

Altun paylaşımında, "128 Milyar Dolar Kayıp” iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadelerini kullandı


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