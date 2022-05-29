Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Altun: İstanbul, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük meşalesi olmuştur

#Fahrettin Altun#İstanbul’Un Fethi#ÖZGÜRLÜK
Altun: İstanbul, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük meşalesi olmuştur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümüne ilişkin, "İstanbul, altı asırdır tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olmuştur. Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı" dedi.

 

Haberin Devamı

İletişim Başkan Altun, İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada "Bugün, tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anı hatırlıyor ve kutluyoruz. Genç ama azimli bir lider, kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıkmıştı. II. Mehmet’in vizyonu ve azmi gelecek nesillere örnek olmuştur. İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümünde, bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay, birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir" ifadelerini kullandı.

’İSTANBUL, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ MEŞALESİ OLMUŞTUR’

Altun, İstanbul’un altı asır boyunca özgürlük ve barış meşalesi olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

"II. Mehmet, ilhamını Peygamberimizden, bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasını devralacağının da farkındaydı. Fatih Sultan Mehmet’in bu büyük şehri İslamiyete sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz. İstanbul, altı asırdır tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olmuştur. Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı. Liderler; öngörüleri, güçleri ve cesaretleriyle tarihi koşullardan ortaya çıkarlar. Tarihimize baktığımızda, bu kadar çok güçlü lider yetiştirdiği için gurur duyuyoruz. Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız. Eski İstanbul havalimanının bulunduğu alana bir millet bahçesi kurma çabamız bu büyük şehre olan bağlılığımızın en son göstergesidir. Bugün bu fidanları gelecek nesiller için dikiyoruz. Atalarımızdan bize miras kalanlar kadar hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Altun#İstanbul’Un Fethi#ÖZGÜRLÜK

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google