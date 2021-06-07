Altun: Her türlü terör destekçiliğini bertaraf edeceğiz

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Avrupa Birliği’nde (AB) yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içeriklerinin tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacağını, aksi halde söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacağını belirterek, "AB söz konusu olunca ’terör içeriklerinin kaldırılması’ demokratik ama 5651 sayılı ’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ söz konusu baskıcılık öyle mi? Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara