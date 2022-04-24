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Altun: Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir

#Fahrettin Altun#Ermenistan#Sözde Soykırım
Altun: Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 olaylarıyla ilgili "Acının bir rengi, dini ya da milleti olduğuna inanmıyoruz. Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler" dedi.

 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1915 olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’yi sözde ’soykırım’ ile suçlayan devletlerin ortak yönlerinin Osmanlı döneminde teröre destek vermek olduğunu aktararak, "Ülkemizi sözde ’soykırım’ ile suçlayan devletlerin ortak yanı, hepsinin de son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı şiddeti teşvik etmeleri ve terör örgütlerine destek olmalarıdır. Bu ülkeler, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çeşitli etnik ve dini gruplar arasına nefret aşılamayı planlasa da başarılı olamadı. Bütün çabaları, Osmanlı’yı içeriden çökertmek amacıyla iç bölünmeler yaratmaktı. Bu ülkeler kendi azınlıklarını sistematik olarak haklarından mahrum bıraktılar. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etnik ve kültürel zenginliğe karşı giriştikleri sabotaj ve provokasyon girişimleri, kendi azınlıklarını haklarından mahrum bırakma stratejilerinin bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

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’EN BÜYÜK ACILARI, AVRUPALI SALDIRISINA UĞRAYAN TOPLUMLAR YAŞADI’

Altun, 1915 olaylarıyla ilgili "Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir" diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

"Birinci Dünya Savaşı, en büyük acıları, emperyalist Avrupalı güçlerin saldırısına uğrayan toplumlara yaşattı. Savaş sırasında Balkanlarda işlenen korkunç katliamlar ve suçlar bu gerçeğin önemli bir kanıtıdır. 1915 olayları ve sonrasında yaşananlar da daha fazla güç ve toprak elde etme peşinde olan emperyalistlerin yürüttüğü bir savaşta, masum halkların yaşadığı acı ve ıstırap dolu üzücü hadiselerden biridir. Acının bir rengi, dini ya da milleti olduğuna inanmıyoruz. Bu tarihin acısı bize aittir ve hala kalbimizdedir. Ortak acımızı sürekli siyasileştirenler, ucuz ve basiretsiz siyasi kazanımlar elde etmenin peşindeler. Ama onlara asla geçit vermeyeceğiz."

ERMENİSTAN’LA İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ’

İletişim Başkanı Altun, Ermenistan’la ilişkileri normalleştirmek için çaba gösterdiklerini aktararak "Sevinçli anları da acı hatıraları da barındıran ortak ve onurlu tarihimiz, sahte siyasi krizlerin kaynağı değil, ortak geleceğimizi inşa etmenin temeli olmalıdır. Türkiye olarak bu vizyona bağlıyız ve Ermenistan’la ilişkilerimizi normalleştirmek için çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihimizdeki acı hatıraları da anmak için mümkün olan her adımı atmış, diğer taraftan bir insanlık trajedisini utanmadan siyasileştirmeye yönelik bütün girişimlere karşı da mücadele etmiştir. Biz, bu tür girişimleri asla kabul etmeyeceğiz ve her zaman bölgemizde barışı tesis etmek için çalışacağız" dedi.

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#Fahrettin Altun#Ermenistan#Sözde Soykırım

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