Altıntop kardeşlerin dolandırıcılık davasında eski TFF çalışanı beraat etti

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İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Cemile Aylin Arslan ve avukatı Ayhan Sağıroğlu ile hazır bulundu. Şikayetçi eski milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop kardeşler'i ve bankayı ise avukatları temsil etti. Sanık Cemile Aylin Arslan, 62 EFT'nin tamamının Hamit Altıntop üzerinden yapıldığını ifade ederek beraatini talep etti. Arslan'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu da "Bilirkişi müvekkilimin anlatımlarını doğrulamıştır. Suç tekamül etmemiştir. Beraatını istiyoruz" dedi. Altıntop kardeşler ve banka avukatı da sanık Arslan'ın cezalandırılmasını istedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin, olay tarihinde Almanya’da futbolcu oldukları aynı zamanda Türk Milli Futbol Takım’ında oynadıklarını, milli takımda oynamalarından dolayı da adlarına primlerin yatırılması için 2005 yılı içerisinde özel bir bankanın Etiler Şubesi’nde hesap açtırdıklarını belirtti. Mütalaada, sanıklardan Cemile Aylin Arslan’ın Futbol Federasyonu'nda Milli Takım Teknik Direktörü sekreteri olarak çalıştığı ve Altıntop kardeşlerle bu şekilde tanıştığı anlatıldı. 2006-2007 tarihleri arasında Hamit Altıntop’un hesabından 307 bin 400 TL çekildiğinin anlatıldığı mütalaada Cemile Aylin Arslan'ın bu parayı teyzesinin oğlu paylaştığı belirtildi. Savcı, sanık Cemile Aylin Arslan'ın 2 müdahile karşı, zincirleme şekilde "bilişim sistemi ve bankalar aracı olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 4 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SUÇU SABİT OLMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT ETTİ

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Mahkeme heyeti, sanık Cemile Aylin Arslan'ın suçu işlediğinin sabit olmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme Arslan'ın gözaltı ve tutuklu kaldığı süre için devlete tazminat davası açabileceğini belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 yıl önce hazırlanan iddianamede, sanıklar Cemile Aylin Arslan ve annesi Semira Aydınay ile teyzesinin oğlu Hakan Gücün'ün, "fikri ve maddi dayanışma içerisinde, zincirleme olarak bilişim sistemlerini ve bankayı aracı kılarak, haksız yarar elde ederek dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddia ediliyordu. Milli futbolcular Halil ve Hamit Altıntop kardeşlerin "şikayetçi" olarak yer aldığı iddianamede, 3 sanığın 2,5 ile 12'şer yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen yargılama sürecinde firari olan ve yakalanmayan sanık Hakan Gücün'ün dosyasının ayrılmasına, Semira Aydınay'ın ise Altıntop kardeşleri dolandırdığına dair, kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediği gerekçesiyle beraatine hükmedilmişti. Mahkeme, sanık Cemile Aylin Arslan'ı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl hapisle cezalandırmıştı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay ceza dairesi, kararı, yeterli inceleme yapılmadığı gerekçesiyle sanık lehine bozmuştu.