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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Altınoluk'ta tur teknesi yandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangını 2 saatte kontrol altına alabildi.

Altınoluk Mahallesi iskelesinde demirli "Ergün Ağa" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Teknenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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