AA
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Altınoluk'ta tur teknesi yandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangını 2 saatte kontrol altına alabildi.
Altınoluk Mahallesi iskelesinde demirli "Ergün Ağa" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Teknenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.