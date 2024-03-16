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Altınok malvarlığını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ankara#Turgut Altınok
Altınok malvarlığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok sosyal medya hesabından malvarlığını açıkladı.

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Altınok’un farklı yerlerde 21 arsa, bir benzin istasyonu 3 kargir ev, 2  bina, 9 ev, 25 tarla, 67 daire, 4.4 dükkan ve çeşitli dükkan hisseleri, yüzde 36.59 oranında şirket hissesi bulunuyor.

Altınok, “Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için malvarlığımı açıklama vakti gelmiştir” dedi. 

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#AK Parti#Ankara#Turgut Altınok

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