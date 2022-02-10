Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı

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Kızılay'da kuyumculuk yapan Alper K., kar payı vaadiyle müşterilerinin kendilerine teslim ettiği altın ve paralarla yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Dükkanın başka bir kişiye devredildiğini duyan 10 kişi, Alper K.'ye de ulaşmayınca polise başvurdu. Ayrıca yaklaşık 40 kişi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan Alper K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'KİME GÜVENECEĞİZ, BİLMİYORUZ'



Olayın ardından DHA'ya konuşan mağdurlardan Nursel K., (66) Alper K.'nin yıllardan beri aile dostu olduklarını belirterek, şunları kaydetti: