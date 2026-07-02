Altınlarını kaptıran Dinçer Amca: Beni adeta hipnotize ettiler

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Kendisinden altın dolu çantayı alan şüpheliyi teşhis eden Dinçer K., dolandırıcılara nasıl inandığını şu sözlerle anlattı:

50 KEZ ARADILAR

"Son 10 yıl içinde, yılda 10-15 kez dolandırıcılık için aranıyordum. Bunları anlayıp hep reddetmiştim. Ancak bu defa arayan kişiye inandım. Banka hesaplarımın kara para aklama işinde kullanıldığını, kendilerine yardım etmemi istediler. Ben ülkemi seven biriyim. Onlara yardım etmeyi kabul ettim. Beni yaklaşık 50 kez aradılar. Onların telkinleri doğrultusunda bankaya giderek kiralık kasada bulunan altınları bir çantaya koyup yanıma aldım. Bana Etiler metrosunun yakınlarında bir sokağa gitmemi istediler. Söyleneni yaptım. Sonra yanıma biri geldi. Telefonla konuşarak ‘Amirim şahısla birlikteyim, altınları alayım mı?’ diye sordu. Karşıdan olumlu yanıt alınca, göğsünün ön tarafında bulunan çantayı açtı. Ben de altınları onun içine koydum. Hızla uzaklaştı. Başında bir bere vardı ve yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Eşimle birlikte 35 yıldır biriktirdiğimiz birikimlerdi. Adeta beni hipnotize etmişlerdi. Hepsini çaldılar. Polislere şüphelileri yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Herkesi daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum."