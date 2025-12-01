×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Altınları kaybolan kadın polise başvurunca şok gerçek ortaya çıktı! Kamera görüntüleri ele verdi... 'Kumar borcum vardı'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Altın
Altınları kaybolan kadın polise başvurunca şok gerçek ortaya çıktı Kamera görüntüleri ele verdi... Kumar borcum vardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 15:59

Sarıyer’de yaşayan Ezgi Ö.’nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.’nün (31) çaldığını tespit etti. Kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde tıraş olduğu sırada yakalandı. Mert Ö.’nün eşinin ziynet eşyalarını, kumar borcunu kapatmak için alıp bozdurduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Altınları kaybolan kadın polise başvurunca şok gerçek ortaya çıktı Kamera görüntüleri ele verdi... Kumar borcum vardı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.’nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi. 

Altınları kaybolan kadın polise başvurunca şok gerçek ortaya çıktı Kamera görüntüleri ele verdi... Kumar borcum vardı

Bozdurulan ziynet eşyaları arasında 1 altın bilezik, 1 altın bileklik ve 600 dolardan oluşan çeşitli altın ürünler olduğu öğrenildi. 

Haberin Devamı

Altınları kaybolan kadın polise başvurunca şok gerçek ortaya çıktı Kamera görüntüleri ele verdi... Kumar borcum vardı

ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ 

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.’yü Yeniköy Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözden KaçmasınNe utanma var ne sıkılma Yaşlı kadınları hedef alıyordu: Evdeki güvenlik kamerasına yakalandıNe utanma var ne sıkılma! Yaşlı kadınları hedef alıyordu: Evdeki güvenlik kamerasına yakalandıHaberi görüntüle

Altınları kaybolan kadın polise başvurunca şok gerçek ortaya çıktı Kamera görüntüleri ele verdi... Kumar borcum vardı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sarıyer#Altın

BAKMADAN GEÇME!