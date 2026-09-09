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Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Karakoçan#Yangın
Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 12:09

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Koçyiğitler köyünde bir evde çıkan yangında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede karı kocanın vücudunda kurşun izleri tespit edilirken evdeki altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu belirlendi.

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Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil bir evde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay

KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ, ALTINLAR KAYIP

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Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay

Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay

Karı kocayı katledip evlerini ateşe verdiler: İçerideki incelemede dikkat çeken detay

 

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#Cinayet#Karakoçan#Yangın

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