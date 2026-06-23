‘Altınlar nerede’ deyip darp etmişler

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Maltepe’deki evinin önünde 17 Haziran 2026 akşamı eşi ve çocuğuyla sahile gitmek için bekleyen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 3 şüpheli tarafından saat 21.30 sıralarında zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldı. Polis ekipleri Tuzla’da bir inşaat alanı yanındaki prefabrik yapıda zorla tutulan Karaal’ı 33 saat sonra kurtardı. İddiaya göre, ailenin fidye ve para talebini reddetmesi halinde bağlı olduğu sandalyede kendisini infaz etme emri alan ve çok sayıda uyuşturucu kaydı olan İsmail A. (27) da depoda yakalanıp gözaltına alındı.

TALİMAT YURTDIŞINDAN

Şüpheli ifadeleri ve anlık kamera görüntüleri üzerinden şebekeyi ve saklandıkları adresleri tek tek tespit eden polis ekipleri, Karaal’ın işten çıkardığı için arasında husumet olan eski çalışanı ve husumetli olduğu iki müteahhit ile şebekeye yardım eden korsan taksi şüphelilerinin de aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Tetikçiye talimatı yurtdışından veren şüpheli ve olayla bağlantılı diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Karaal polise verdiği ilk beyanında, kendisini kaçıranların Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bahsi geçen paralar ve altınlarla ilgili bilgisi olduğunu düşündüklerini, bu yüzden bahsi geçen 500 kilogram altının yerini söylemesini istediklerini ve “500 kilogram altın var, onu bize vereceksin. Altınlar nerede?” denilerek darp edildiğini, polisler engel olmasa öldürüleceğini anlattı. Gözaltındaki işçisini usulsüz tekliflerle geldiği için işten çıkardıklarını belirten Karaal, ifadesinin devamında, “Arabaya zorla bindirdiler, kafamı yere bastırdılar. Etrafı ve kişileri görmemi engellediler. Sürekli adres değiştirdik. ‘Saklanan paralar ve altınlar nerede?’ dediler. ‘500 kilogram altın var, onu bize vereceksin. Altınlar nerede? diyerek darp ettiler” diye konuştu. 12 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklama, 6 ‘sı adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.