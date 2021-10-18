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Altının zekatı nasıl verilir? Hangi ayar altının zekatı verilir? 80 - 100 gram altın için ne kadar zekat verilmeli?

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Altının zekatı nasıl verilir Hangi ayar altının zekatı verilir 80 - 100 gram altın için ne kadar zekat verilmeli

İslam dinine mensup olan insanların yapmaları gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunlar Müslüman olan herkesin yapması gereken ve İslam dininin temel şartları olarak ifade edilmektedir. Bu şartlardan biri de zekat vermek olmaktadır. Müslüman olanların mallarının belirli oranında zekat vermeleri İslam dininin şartları arasında gösterilmektedir. Peki, altının zekatı nasıl verilir? Hangi ayar altının zekatı verilir? 80 - 100 gram altın için ne kadar zekat verilmelidir? İşte, altının zekatının nasıl verileceğini merak edenler için gerekli olan detayları derledik.

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İnsanlar sahip oldukları malları yada gelirlerini hesaplayarak bunların zekatını vermektedirler. Zekat vermek yılda bir kere yapılan ve farz olarak gösterilen ibadetlerden biri olmaktadır. İnsanlar zekatlarını genellikle Ramazan ayında vermeyi tercih etmektedirler.

 Altının Zekatı Nasıl Verilir?

 Müslüman olanların 80,18 gramdan daha fazla altını bulunuyor ise sahip olduğu altının zekatını vermesi gerekmektedir. Bu oran değişiklik göstermemektedir. Nasıl ki Müslüman olan bir kişi malının 1/40 oranında zekat vermesi şartı bulunuyor ise zekatı verilecek altınında gramında bir değişiklik olmamaktadır. Altın üzerinden zekat verecek kişilerin zekat vermeden önce güncel altın fiyatlarını öğrenmesi gerekmektedir. Güncel altın fiyatları öğrenildikten sonra kişi sahip olduğu altının gramınca zekatını vermektedir.

 Altını olan kişiler zekatını verirken öncelikle sahip oldukları altınların kaç ayar olduğunu bilmeleri gerekmektedir. 21 ayardan az 100 gram altınlar içeriğinde 80,18 gramdan daha az altın olduğu için bu altınların zekatı verilmemektedir. Kişi, sahip olduğu altının ayarını öğrendikten sonra zekatını altının ayarına göre vermektedir.

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 Hangi Ayar Altının Zekatı Verilir?

 Altın üzerinden zekatını vermek isteyenlerin bilmeleri gereken en önemli husus sahip oldukları altınların kaç ayar oldukları olmaktadır. Altın üzerinden verilen zekatlarda altın ayarının 22 ayar olması gerekmektedir. çünkü 21 ayardan az 100 gram altınlarda 80,18 gramdan daha az bir altın miktarı olduğu için bu altınların zekatı olmamaktadır. Zekat verilmesi gereken altın ayarı 22 ayardan aşağıda olamaması gerekmektedir.

 80 - 100 Gram Altın İçin Ne Kadar Zekat Verilmelidir?

 80 - 100 gram altına sahip olan insanlar zekatlarını altın üzerinden verecek iseler öncelikle altınlarının 22 ayar olması gerekmektedir. 22 ayar 100 gram altını olan kişiler güncel altın fiyatlarını öğrenerek buldukları fiyatın 1/40'ı zekat olarak vermeleri gerekmektedir.

 

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