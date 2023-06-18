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Altını 'ayarlama' atölyesine baskında 4 tutuklama

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#Adana#Altın#Hurda Altın
Altını ayarlama atölyesine baskında 4 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 09:53

Adana’da hurda altınları toplayıp atölyede eriterek, düşük ayarlı tam, yarım, çeyrek altın veya bilezik, kolye ve yüzük gibi ziynet eşyalarına dönüştürüp piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte bir altın atölyesinde, hurda altınları eriterek düşük ayarlı tam, yarım, çeyrek altın veya bilezik, kolye ve yüzük gibi ziynet eşyalarına dönüştürüp piyasaya sürdükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9’unu 13 Haziran’da düzenlediği operasyonla yakaladı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yapılan kimyasal testler sonucu düşük ayarlı oldukları belirlenen 291 tam altın, 97 yarım altın, 541 çeyrek altın, 19 altın bileklik, 1 altın kolye, 11 altın yüzük, 3 altın bileziğin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek ele geçirildi.

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PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 500 BİN LİRA

Ele geçirilen düşük ayarlı altınların toplam piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Suud Mutlu, Mustafa Dağcı, Sinan Can ve Mahir Besleyici çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Adana#Altın#Hurda Altın

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