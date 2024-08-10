Altındağ’da neler oluyor... 6 belediye personelinin ifadesi alındı

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ANKARA Altındağ’da iddiaya göre bir barınağın yakınlarında ölmüş köpekler bulundu. Bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina çevresinde ve ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı. Hayvanseverler adına açıklama yapan veteriner hekim Elif Türker, alanda yaptıkları incelemede 11 köpek ölüsüne rastladıklarını söyledi. Duruma tepki gösteren Türker, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. “AltindagdaKatliamVar” etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapan binlerce vatandaş, hayvan ölümlerinin son bulmasını istedi. Olayın ardından Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç.’nin de aralarında olduğu 6 belediye personeli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Altındağ Belediyesi’ne bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında değildir. Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz.”

‘ORASI HAYVAN MEZARLIĞI’

Altındağ Belediyesi ise alanın bakımevi yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğunu belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Haberde bahsi geçen alan, Altındağ Belediyesi’ne ait 5 bin m2 büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evimizin yakınında bulunan hayvan mezarlığıdır. Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır. Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanı toplamaktadır ve sağlık/hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır. Yine kamuoyuna ‘hayvanların parçalanarak öldürüldüğü’ şeklinde yansıyan haber, bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda ‘katliam’ şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır.”

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Jandarma ekipleri, ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ SAVCILIKTA İFADE VERDİ: FOTOĞRAFLAR VAR SUNABİLİRİZ

ANKARA Altındağ’da çok sayıda köpek cesedi bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç.’nin de şüpheli olarak ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında herhangi bir şüpheli için gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi. Şüpheli veteriner hekim ifadesinde söz konusu iddialarla ilgili olarak özetle şunları söyledi:

‘SUÇLARI KABUL ETMİYORUM’

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“Ben Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayım. Söz konusu olay yerindeki ölü hayvanlar sokaklarda ölmüş, trafik kazasında, doğal ölüm ile şekillenmiş olan hayvanlar olup, belediyemize vatandaşlar tarafından gelen ihbar üzerine ekiplerimizce alınarak, gömme işlemi yapılarak, bertaraf edilmiştir. Hayvanlar farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp, kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır, ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup dosyaya delil olarak sunmak istiyorum. Atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şikâyetçi olan şahısların hayvanlar üzerinde herhangi bir sahip durumu olmadığından dolayı herhangi bir hakları yoktur.”

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‘KÖPEKLER HAVASIZ KALMIŞ’

Altındağ Belediyesi önünde toplanan bir grup hayvansever, ilçedeki barınak yakınlarında köpek ölüleri bulunmasına tepki gösterdi. Hayvanseverler adına konuşan Birgül Kızılırmak, önceki gün belediyeye ait barınağa gittiğini ve buradaki görevlilerin panik içinde olduğunu öne sürdü. Kızılırmak, “Yavru köpekler poşetlere konularak, havasız bırakılarak öldürülmüşler. Kiminin patisi kopmuş, kiminin kafası kopmuş. Hayvanların çoğunun hâlâ kanaması devam ediyordu” iddialarında bulundu.