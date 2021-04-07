Altındağ Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Altındağ'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

İzmir'in farklı pek çok ilçesi vardır. Bunların posta kodu da değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple hangi ilçede ve hatta hangi mahallede ikamet ediliyorsa posta kodunun ona göre kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Aksi halde adres ile ilgili sıkıntılar meydana gelebilir.

Altındağ Posta Kodu Kaçtır?

Altındağ İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir semttir. Buranın posta kodu ile İzmir'in posta kodundan değişiklik gösterebilir. Posta kodunun ilk iki numarası diğer İzmir ilçelerinde olduğu gibi İzmir'in plaka numarasıdır. Bunun dışında kalan numaralar ise Altındağ posta kodunu belirleyen numaralardır.

İzmir'in İlçesi Altındağ'ın ve Mahallelerinin Posta Kodu

İzmir'de bulunan ilçelerin posta kodları değişik olabilir. Hatta aynı ilçede bulunan mahallelerinin bile posta kodunda değişiklik olabilir. İzmir Altındağ posta kodu 35080'dir. Burada aynı posta koduna sahip mahalleler ise şu şekildedir;

35080 Posta Kodu

Zafer Mahallesi

Birlik Mahallesi

Yeşilova Mahallesi

Çam Kule Mahallesi

Serin Tepe Mahallesi

Koşu Kavak Mahallesi

Merkez Mahallesi

Altındağ semtindeki mahallelerin posta kodunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Hepsinde 35080 posta kodu kullanılır. Ancak İzmir'in başka ilçe ve mahallelerinde posta kodu değişiklik gösterebilir.

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