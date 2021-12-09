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Altındağ cinayetinde yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ın katil zanlısına müebbet ve 20 yıl hapis talebiyle iddianame

#ANKARA#Altındağ#Cinayet
Altındağ cinayetinde yeni gelişme Emirhan Yalçının katil zanlısına müebbet ve 20 yıl hapis talebiyle iddianame

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, parkta tartıştıkları Emirhan Yalçın'ı (18) bıçaklayarak öldüren, Ali Yasin Ülger'i (18) de yaralayan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) hakkında 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret’ suçlarından ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Yaşı küçük olan şüpheli A.M.A. (16) hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

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Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürmek'ten tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, şüpheli Yahya Al Abdo hakkında iddianame düzenlendi. İfadesine yer verilen Yahya Al Abdo, iddianameye göre, parkta gezerken ışığın yanmadığını fark ettikleri için elektrik direğine vurduklarını, bu sırada orada bulunan Emirhan Yalçın ve arkadaşının kendilerine küfrettiklerini ileri sürdü.

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Daha sonra yanlarına gittiklerinde 'Siz Suriyelisiniz ne işiniz var burada, defolun gidin' diyerek kendilerini darbetmeye başladıklarını iddia eden şüpheli, kendilerini savunmak için karşılık verdiklerini, kavga sırasında yerde bulduğu bıçakla bıçakladıktan sonra kaçtığını söyledi.

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VÜCUDUNDA 4 BIÇAK YARASI BELİRLENDİ

Olayda yaralan Ali Yasin Ülger ise iddianamede yer alan ifadesinde, tartışma sırasında şüphelilerin küfrederek direğe vurduğunu, küfretmemeleri konusunda uyardıkları anda ise kendilerine saldırdıklarını söyledi. Ülger, arbede sırasında şüpheli Yahya Al Abdo’nun, cebinden çıkardığı bıçakla kendilerini bıçakladığını kaydetti. İddianamede ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunda göre, Ali Yasin Ülger’in vücudunda 4 bıçak darbesinin tespit edildiği yer aldı.

'ARALARINDA HUSUMET YOK' TESPİTİ

İddianamede, soruşturma sonrası yapılan tespitlerde iki grubun da birbirlerini tanımadıkları, aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığı aktarıldı. Şüphelinin, tartışma sırasında maktul ve arkadaşına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, arbede sırasında da her ikisini bıçakladığı belirtilerek 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret’ suçlarından ömür boyu ve 20 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Öte yandan olaya karışan ve yaşı küçük olduğu için dosyası ayrılan Suriyeli A.M.A. hakkında ise soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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