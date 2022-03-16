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Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine mesaj atmış: Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım

#İzmir#Kuyumcu#Dolandırıcılık
Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine mesaj atmış: Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım

İzmir'de, yüksek kar vaadiyle müşterilerinden altın toplayıp, ortadan kaybolan kuyumcu V.Ş.'den şikayetçi mağdur sayısı, 35'e yükseldi. Dolandırdığı para miktarı 4 milyon lirayı bulan V.Ş.'nin, mağdurlara "Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj gönderdiği belirtildi.

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Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gün boyunca ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

MAĞDURLARA MESAJ GÖNDERDİ

V.Ş.'nin bazı mağdurlara da "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj gönderdiği belirtildi.

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Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine mesaj atmış: Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım

Olayla ilgili mağdur sayısının 35'e yükseldiği, şikayetçi olanların 4 milyon liraya yakın dolandırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, V.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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