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Altın taç çalıp, 'Sevgilim üzülmesin diye' yaptım demişti... O kuyumcu 2 yıl önce de dolandırılmış

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#Beyoğlu#Altın Taç#Kuyumcu
Altın taç çalıp, Sevgilim üzülmesin diye yaptım demişti... O kuyumcu 2 yıl önce de dolandırılmış
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:19

Beyoğlu Kasımpaşa’da bir kadın sevgilisinin kendisine alamadığı 250 bin liralık altın tacı, inceleme bahanesiyle çalıp kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Firdevs Ç. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın ifadesinde, 'Sevgilim parası yok diye alamadı; üzülmesin diye çaldım " dedi. Aynı kuyumcuya, yaklaşık 2 yıl önce 6 adet sahte altın diş satıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakaladığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Firdevs Ç. olaydan 1 gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti. Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu peşinden koşsa da kaçan kadını yakalayamadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.‘nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

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Altın taç çalıp, Sevgilim üzülmesin diye yaptım demişti... O kuyumcu 2 yıl önce de dolandırılmış

'SEVGİLİM ÜZÜLMESİN DİYE ÇALDIM'

Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.

Altın taç çalıp, Sevgilim üzülmesin diye yaptım demişti... O kuyumcu 2 yıl önce de dolandırılmış

SAHTE ALTIN DİŞLE DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ

Diğer yandan aynı iş yerinde 18 Ocak 2023'te yaşanan başka bir olayda kuyumcu Harun K.’nin şüpheli Arif K. tarafından 6 adet sahte altın diş satılarak dolandırıldığı ortaya çıktı. Harun K.’nin sahte altın dişleri 1 Cumhuriyet altını ve 150 lira karşılığında satın aldığı, kuyumcunun yaptığı detaylı incelemede altın dişlerin sahte olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Birçok ilçede bu yöntemle kuyumcuları dolandıran Arif K.’nin Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

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Altın taç çalıp, Sevgilim üzülmesin diye yaptım demişti... O kuyumcu 2 yıl önce de dolandırılmış

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#Beyoğlu#Altın Taç#Kuyumcu

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