‘Altın sahtekârlarına kalpazanlık cezası verilsin’

MHP Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kalaycı ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun yasa teklifinde, sahte altınların bijuterilerde satıldığı, düğünlerde takıldığı ve vatandaşların mağdur olduğu belirtildi. Teklifte sahte altına, 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar da adli para cezası istenirken, gerekçesi de şöyle açıklandı:

VATANDAŞ MAĞDUR

“Günümüzde altın fiyatlarının yükselmesi ve geleneklerimizde altının ziynet eşyası olarak kullanımının yaygın olması nedeniyle özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaları ihtimali de artmaktadır. Ülkemizde sahte altın üretiminin yasal bir engeli bulunmamaktadır. Sahte altınlar bijüteri gibi halka açık alanlarda sahte oldukları beyan edilerek satılmaktadır. Ancak bu durumu kötüye kullanarak, dolandırıcılık yoluyla, vatandaşların paralarını alan kişiler için cezai müeyyidenin sahte para dolaşımı suçuna oranla düşük olması, kanunsuzca hareket edebilmenin önünü açmaktadır. Sahte altınlar, kanun nezdinde, sahte para ile eşit muamele görmemektedir. Sahte paraya 2 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanırken, sahte altının dolandırıcılık yoluyla satışına ise hileli davranış kabul edilip, bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası hakim takdiri ile uygulanıyor.”

KOLAYCA SATIYORLAR

“Piyasada ve internet siteleri üzerinden doğru beyan vermeden darphane sikkelerini taklit ederek, altın olmayan ya da düşük ayarlı altın benzerlerinin kolaylıkla satışı yapılabilmektedir” denilen açıklamda şu ifadelere yer verildi: “Bu tür altın kalpazanlığı yapanlar internet sitelerine kolay bir biçimde üye olarak, satış yapabiliyor. Tüketiciler de bilmeyerek veya bedelinin çok altında bir fiyatla internetten ya da imitasyon olarak satın aldıkları bu altınları düğünlerde hediye olarak kullanmakta, hatta çoğu kişi altınların sahte olduğunu ancak bozdurmak için kuyumcuya gittiğinde fark etmektedir.

ACİL DÜZENLEME

Hem altınları bilmeden satın alan kişileri hem de iyi niyetli kuyumcu esnafını zor durumda bırakan bu konuya çözüm geliştirmek amacıyla gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Günümüzde para kalpazanlığını yapanlara uygulanan hapis ve para cezaları, altın sahtekarlığı ve taklitçiliğini yaparak insanları dolandıran, esnafı müşterilerle karşı karşı getiren kötü niyetli kişilere de uygulanması gerekmektedir.”