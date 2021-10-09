Altın Portakal'da 'Kürtaj' filminde 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
ABD kanunlarına göre suç... Skandal mektuba tepki'ABD kanunlarına göre suç...' Skandal mektuba tepki#Mevlüt Çavuşoğlu
Bahçeliden Boğaziçi tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdirBahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir#Devlet Bahçeli
Suç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbulda yakalandıSuç imparatorluğu kurmuştu... Afgan mafya lideri İstanbul'da yakalandı! #Suç Örgütü
Facia böyle geldi Ölü ve yaralılar varFacia böyle geldi! Ölü ve yaralılar var#Trafik Kazası
Hepsi unutuldu... 3te 1i fiyatına satılıyorHepsi unutuldu... 3'te 1'i fiyatına satılıyor#İstanbul Havalimanı
Üçüncü dünya savaşı uyarı yapmışlardı... Son noktayı koyduÜçüncü dünya savaşı uyarı yapmışlardı... Son noktayı koydu!#Çin
Geceye damga vuran olay Çakır skandalını Kalkavan önlediGeceye damga vuran olay! Çakır skandalını Kalkavan önledi#Cüneyt Çakır
Göl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 gölGöl manzaralı hafta sonu tatili… 6 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 15 göl#Seyahat
Yeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacakYeni Güneş-Mars döngüsü... İlişkiler sınanacak!#Astroloji
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
HABERLERGündem Haberleri

Altın Portakal'da 'Kürtaj' filminde 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı

#Antalya Altın Portakal Film Festivali#Kürtaj Filmi#Film
Altın Portakalda Kürtaj filminde 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dün gece özel gösterimde yer alan Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj' filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde bu yıl 58'incisi gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dün gece 'Kürtaj' filmi izletildi. Özel gösterimde yer alan filmde seyirciler bazı sahnelerden etkilendi. Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj'daki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi, filmin son dakikalarına doğru 1 kişi baygınlık geçirdi. Bu kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Venedik Film Festivali'nde de gösterime giren filmde seyirciler arasında baygınlık geçirenler olmuştu.

'MÜTHİŞ GERÇEKÇİ ÇEKİLMİŞ'

Filmi değerlendiren sinemasever Vahit Tansoy, “Filmi çok beğendim ve çok gerçekçiydi. Yıllarca İstanbul Film Festivali'ne gidiyorum, birçok film seyrettim. Çok daha farklı sert filmler gördük. Yine de bu film müthiş gerçekçi çekilmiş. Kadın oyuncu da çok iyi oynamış. Venedik Film Festivali'nde de filmi izleyenler arasında bayılanlar olmuş. Umarım film gösterime girer ve herkes seyreder. Çok güzel bir filmdi" dedi.

'KÜRTAJ' FİLMİNİN KONUSU

Haberin Devamı

'Kürtaj' filmi Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü almıştı. Film, 60'lı yılların Fransa'sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Annie'nin mücadelesini anlatıyor. Parlak bir üniversite öğrencisi olan Annie, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik süreci ilerledikçe Annie, çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60'lı yılların Fransa'sında bu karar cesaret gerektirmektedir.

Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı.

İlgili Haberler:

Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu'ABD kanunlarına göre suç...' Skandal mektuba tepki
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Altın Portakal Film Festivali#Kürtaj Filmi#Film