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‘Altın Portakal’ adayları belli oldu

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#Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali#Altın Portakal#İtalya
‘Altın Portakal’ adayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 12, Kısa Film Yarışması’nda yer alacak 10, Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alacak 8 ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 12 film belli oldu. 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, 5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

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Seçici kurulun seçtiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Soner Sert’in yönettiği ‘Acı Kahve’; Necmi Sancak’ın yönettiği ‘Ayşe’; Önder Şengül’ün yönettiği ‘Balinanın Bilgisi’; Ümit Ünal’ın yönettiği ‘Evcilik’; Ayçıl Yeltan’ın yönettiği ‘Fidan’; Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol’un yönettiği ‘Galata’; Belkıs Bayrak’ın yönettiği ‘Gülizar’; Erhan Tuncer’in yönettiği ‘Hatırladığım Ağaçlar’; Nadim Güç’ün yönettiği ‘Mukadderat’; Selim Evci’nin yönettiği ‘Savrulan Zaman’; Ümran Safter’in yönettiği ‘Seni Bıraktığım Yerdeyim’; Neco Çelik yönettiği ‘Sevgili Katilim Berlin’ ile birlikte 12 film, en iyi olabilmek için yarışacak.

‘Altın Portakal’ adayları belli oldu

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Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise aralarında İrlanda, İtalya ve Polonya gibi ülkelerin olduğu 12 film yarışacak. 

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#Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali#Altın Portakal#İtalya

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