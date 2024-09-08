‘Altın Portakal’ adayları belli oldu

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Seçici kurulun seçtiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Soner Sert’in yönettiği ‘Acı Kahve’; Necmi Sancak’ın yönettiği ‘Ayşe’; Önder Şengül’ün yönettiği ‘Balinanın Bilgisi’; Ümit Ünal’ın yönettiği ‘Evcilik’; Ayçıl Yeltan’ın yönettiği ‘Fidan’; Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol’un yönettiği ‘Galata’; Belkıs Bayrak’ın yönettiği ‘Gülizar’; Erhan Tuncer’in yönettiği ‘Hatırladığım Ağaçlar’; Nadim Güç’ün yönettiği ‘Mukadderat’; Selim Evci’nin yönettiği ‘Savrulan Zaman’; Ümran Safter’in yönettiği ‘Seni Bıraktığım Yerdeyim’; Neco Çelik yönettiği ‘Sevgili Katilim Berlin’ ile birlikte 12 film, en iyi olabilmek için yarışacak.

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Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise aralarında İrlanda, İtalya ve Polonya gibi ülkelerin olduğu 12 film yarışacak.