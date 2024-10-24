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‘Altın’ Libya’ya ‘Gümüş’ Tunus’a gitti

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#Antalya#Manavgat#Deniz Kaplumbağası
‘Altın’ Libya’ya ‘Gümüş’ Tunus’a gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

Bu yıl Kızılot’ta 2 bin 500 yuvadan 100 bin yavru deniz kaplumbağası da denize ulaştırıldı.

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Antalya Manavgat’ta ‘Miner Turtle Projesi’ kapsamında Kızılot Yuvalama Kumsalı’nda uydu izleme cihazı takılıp geçen temmuz ayında denize bırakılan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarından ‘Altın’ ve ‘Gümüş’ isimli kaplumbağalar Akdeniz’de binlerce kilometre yol yapıp, kışlama alanı Kuzey Afrika kıyılarına gitti. ‘Altın’ Afrika’nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya’da Kirissah kıyılarına ulaşarak göç yolculuğunu tamamladı. ‘Altın’ın zorlu yolculuğu 3 bin 633 kilometre sürdü.

YOLCULUĞU BİTTİ

‘Gümüş’ ise rotasını doğrudan Akdeniz açıklarına çevirdi. Tunus’un Hammamet Körfezi’ne ulaşan ‘Gümüş’, zamansal olarak bakıldığında kışlama alanına ulaşmış oldu. ‘Gümüş’ yolculuğu boyunca toplam 4 bin 760 kilometre yol katetmiş oldu.

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#Antalya#Manavgat#Deniz Kaplumbağası

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