Altın haftasında Türkiye'ye geldiler! Çinlilerden yoğun ilgi: 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar

"Altın Hafta" olarak adlandırılan 1-7 Ekim'deki tatilde Türkiye'ye gelen Çinli turistler, yamaç paraşütü uçuşu yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.
1965 rakımlı dağdaki pistlerden yamaç paraşütü pilotlarıyla havalanan macera tutkunu tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı seyretti.
Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, Ölüdeniz'in Türkiye'nin tanıtım yüzü, yamaç paraşütünün de bunun üzerindeki nazar boncuğu olduğunu söyledi.
Şekerci, Fethiye'yi Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerinden ayıran en büyük özelliğin yamaç paraşütü ve buna bağlı diğer etkinliklerin varlığı olduğunu vurguladı.
"İNŞALLAH SENEYE DAHA FAZLA ÇİNLİ TURİST AĞIRLAYACAĞIZ"
Fethiye'nin her bütçeye uygun tatil imkanı sunduğunu anlatan Şekerci, "Yamaç paraşütü bölgenin en önemli aktivitelerinden biri. Çin Ulusal Bayramı sebebiyle bölgede olan Çinliler, yamaç paraşütüne ilgi gösteriyor. Tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah seneye daha fazla Çinli turist ağırlayacağız. Bu yıl sezon biraz düşük başlamıştı. Birçok bölgede sezon bitmesine rağmen Fethiye'de Çinli turistlerle devam ediyor." diye konuştu.
Bu yıl sonu itibarıyla yamaç paraşütü uçuş sayılarında geçen seneye oranla artış beklediklerini dile getiren Uysal, "Özellikle Çin pazarında çok uğraşımız var. Çin pazarına seyahat acentelerimizden temsilciler gönderip fuarlarda bölgemizi tanıttık. Bunun meyvelerini bu yıl yemeye başladık. Babadağ'daki kalkış pistlerinde yaklaşık bir haftadır iğne atsanız yere düşmeyecek kadar çok Çinli var. Bu durumdan çok memnunuz ve artarak devam etmesini istiyoruz. Çin pazarı paraşüt sektöründe çok önemli." ifadelerini kullandı.