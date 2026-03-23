Altın fiyatlarının ardından oluşan yoğunluğu takip ediyordu: Kuyumcu, gazeteciye saldırdı

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Altındaki düşüş nedeniyle kuyumcuların önünde oluşan yoğunluğu haberleştirmek için görüntü çekmek amacıyla bir kuyumcu dükkanının önünde giden Yağız Ekmen, iş yeri sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Ekmen’in kamerasındaki görüntüler de kuyumcu K.Y. ve yanındaki kişi tarafından silindi. Yağız Ekmen, K.Y.’den şikayetçi oldu. K.Y., polis ve diğer gazeteciler olay yerine gelince kaçtı. Polisin çalışmasıyla K.Y. ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Darbedilen gazeteci Ekmen yaşananları anlatarak, “Ben dışarıdan görüntü alırken, içeriden 2 şahıs çıktı ve ‘Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?’ dedi. Şahıslardan biri önce boynuma, sonra da yüzüme yumruk attı. Sonra elimdeki kameradan zorla bana görüntüleri sildirdiler. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kalabalık olduğu için orayı çekiyordum. Böyle bir olay başıma geldi” dedi.

BGYD’DEN KINAMA

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği’nden yapılan açıklamada gazeteci Yağız Ekmen’e yönelik fiziksel saldırı kınandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bolu’da faaliyet gösteren “Yıldız Kuyumcu” isimli işletmenin sahibi tarafından, kuyumculardaki yoğunluğu görüntülemek amacıyla görevini icra eden meslektaşımız Yağız Ekmen’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın mensupları, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlamak adına görevlerini yerine getirmektedir.

Bu görevin icrası sırasında gazetecilere yönelik her türlü sözlü veya fiziki müdahale; basın özgürlüğüne, ifade hürriyetine ve halkın haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Hiçbir gerekçe, bir gazetecinin görevini yaparken şiddete maruz bırakılmasını meşru kılamaz. Meslektaşımız Yağız Ekmen’in söz konusu işletme sahibi hakkında şikayetçi olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği olarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve adli makamlar nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı önemle ifade ederiz. Gazetecilere yönelik her türlü baskı, tehdit ve şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

