Gündem Haberleri

Altın fiyatları yükselince gün yapmaktan vazgeçtiler! Altın günü yerine bakın ne yapıyorlar

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 10:49

Altın fiyatlarındaki artış, Amasya'da altın günü yapan kadınları da vurdu. Altının hızlı yükselişinden dolayı altın günü yapamayan kadınların tercihi değişti. Rukiye Erdoğan, "Her ay toplanıp biz de yufka günü yapmaya başladık" dedi.

Amasya’da evhanımları evlerinin ihtiyacı olan yufkaları elbirliği yaparak hamurlarını açıp pişiriyor. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle altın günü düzenlemeye ara veren kadınlar bunun yerine ‘yufka günü’nde buluşup her ailenin kışın tüketeceği ortalama 300 yufkayı birlikte hazırlıyor.

Her ay bir mahalledeki arkadaşlarının evinde buluşup bahçede gün boyunca merdanelerle açtıkları hamurları ocakta pişirdiklerini belirten Rukiye Erdoğan, "Arkadaşlarımızla altın günü yapıyorduk. Altın fiyatları artınca biz de yufka günü yapmaya başladık" dedi.

"300 YUFKAYI BİRLİKTE HAZIRLADIK"

Yanan ocağında etrafındaki kışlık hazırlığının bir gelenek olduğunu anlatan Arzu Ilıcak da, "Gün boyunca yufka günü düzenliyoruz. Çay içiyor, yemeklerden yiyoruz. Evimin ihtiyacı olan 300 yufkayı birlikte hazırladık" diye konuştu.

Yapılan lezzetli gözlemeyi keyifle yediğine değinen Halil İbrahim Karaca ise "Bizim soframız herkese açık. Yolu düşen, gelip geçen herkes çayımızdan içip, hamur işlerinden yiyebiliyor" şeklinde konuştu.

