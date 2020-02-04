Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Şubat altın fiyatları

Altının gram satış fiyatı 303 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri değişti. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının satış fiyatı ne oldu?

Çeyrek altının satış fiyatı 496 lira seviyesinde işlem görürken, 485 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 992 liradan işlem görürken, 967 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 2.040 liradan satılırken, 2009 liradan geri alınıyor.