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Kapı önüne bıraktı, hayatının şokunu yaşadı! Çöp kamyonu boşaltıldı, didik didik arandı... 'Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı'

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#Altın#Çöp#Zonguldak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 09:22

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen kadının, çöp konteynerinin yanına bıraktığı valiz ve çantası, belediye ekiplerince çöp sanılarak kamyona yüklendi. İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler arasında bulunarak sahibine teslim edildi.

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Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sevda S., valizi ile çantasını evinin önüne bıraktı. Ameliyatlı olduğu öğrenilen kadın, evden bir eşya almak için kısa süreliğine çanta ve valizin yanından ayrıldı. Bu sırada bölgeden geçen Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait çöp toplama ekibi, konteynerin yakınında bulunan valiz ve çantayı çöp zannederek kamyona yükledi.

Kapı önüne bıraktı, hayatının şokunu yaşadı Çöp kamyonu boşaltıldı, didik didik arandı... Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı

Kısa süre sonra dışarı çıkan Sevda S., eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Mahallede yaptığı araştırmada herhangi bir sonuç alamayan kadın, çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi.

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Kapı önüne bıraktı, hayatının şokunu yaşadı Çöp kamyonu boşaltıldı, didik didik arandı... Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı

ÇÖPLER BOŞALTILDI, ALTIN ARANDI

Çantanın içerisinde altın, ev anahtarı ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten Sevda S., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkardı.

Kapı önüne bıraktı, hayatının şokunu yaşadı Çöp kamyonu boşaltıldı, didik didik arandı... Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı

Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

"Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım."

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Kapı önüne bıraktı, hayatının şokunu yaşadı Çöp kamyonu boşaltıldı, didik didik arandı... Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı

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#Altın#Çöp#Zonguldak

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