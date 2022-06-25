Altın dişi ele verdi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesinde yaşayan Perihan Ç.’nin (70) 30 bin lirasının dolandırılmasıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Perihan Ç.’nin ifadesini alan JASAT, kendisini ‘savcı’ olarak tanıtarak eve gelen dolandırıcılık şüphelisinin altın dişi olduğunu öğrendi.

Perihan Ç.’yi cep telefonundan arayan kadının, evdeki altın ve paraların FETÖ/PDY’ye ait olduğu yönünde ihbar olduğunu söylediği ve bunları poşetle kendisinden aldığı belirlendi.

EĞLENCE MEKÂNINA GİTTİ

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, dolandırıcılığı gerçekleştiren kişinin Azerbaycan uyruklu Leman Nuriyeva (22) olduğunu tespit etti. Nuriyeva, Perihan Ç.’den aldığı 500 Euro’yu döviz bürosunda TL’ye çevirirken de güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Nuriyeva’nın, dolandırdığı paralarla eğlence mekânına gittiği, eğlenirken çektiği videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi. Jandarma tarafından 21 Haziran akşamı şüphelinin yakalanması için ‘Altın Diş’ adı verilen operasyon düzenlendi.

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PARALAR TESLİM EDİLDİ

Leman Nuriyeva, eğlence mekânında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Leman Nuriyeva, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazıyla, yurdışına gitme hazırlığında olan Nuriyeva tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı.

Nuriyeva’da bulunan 2 altın ve 7 bin lira ise Perihan Ç.’ye teslim edildi.