Altın devri kapanıyor mu? '2026’nın şampiyonu borsa ve Bitcoin olabilir'

2026 yılının ilk haftası geride kalırken, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. İslam Memiş’e göre bu hareketlilikte, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler etkili oluyor. Savaş risklerinin yeniden gündemde olması, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Memiş, yılı iki ayrı dönem olarak değerlendirmek gerektiğini belirterek, haziran ayına kadar olan sürecin altın ve gümüş açısından daha destekleyici bir zemin sunduğunu ifade etti. Bu dönemde özellikle ons altın tarafında uluslararası piyasalarda 4.800–4.880 dolar, gram altın tarafında ise 8.000 TL seviyelerinin konuşulabileceğini söyledi.

“MERKEZ BANKALARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYİCİ”

Altın ve gümüş fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında, ABD Merkez Bankası FED başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirim süreci ile küresel ekonomiye dair belirsizlikler yer alıyor. Memiş, bu faktörlerin yılın ilk yarısında fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtti. Bu süreçte nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların altın ve gümüşlerini elde tutabileceğini söyleyen Memiş, 2026 yılı içinde ev ya da araba almayı planlayanların ise şimdiden hazırlık yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

“2025’TEKİ KADAR HIZLI GETİRİ BEKLENMEMELİ”

İslam Memiş, 2026 yılı için getirilerin 2025 yılındaki seviyelere ulaşmasını beklemediğini ifade etti. Hatırlatmak gerekirse 2025 yılında gram altın yaklaşık yüzde 110, ons altın yüzde 74, gram gümüş yüzde 200, ons gümüş ise yüzde 151 civarında getiri sağlamıştı. Memiş’e göre 2026 yılında bu ölçekte hızlı kazançlar yerine daha dalgalı ve belirsiz bir piyasa öne çıkacak. Yılın ikinci yarısında ise küresel piyasalarda ağırlığın borsa ve Bitcoin tarafına kayabileceği öngörülüyor. Gümüş tarafında gram fiyat için 120 lira, ons gümüşte ise 88 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu belirten Memiş, ons gümüşte 100 dolar seviyelerinin de zaman zaman gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak gümüşün altına kıyasla daha riskli bir emtia olduğunu vurgulayarak, alım kararlarının dikkatle verilmesi gerektiğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüş, kurun baskılanması ve merkez bankalarının faiz indirimlerini sonlandırmasının; Türk lirası, borsa ve Bitcoin’i destekleyebileceğini belirten Memiş, bu enstrümanların altın ve gümüşe kıyasla daha ucuz kaldığını dile getirdi.

“2026 MANİPÜLASYON YILI OLABİLİR”

Uzun vadede altın ve gümüşte yükseliş eğiliminin süreceğini ifade eden Memiş, 2026 yılının küresel piyasalar açısından dalgalı ve manipülasyona açık bir yıl olabileceğini söyledi. Bu nedenle yatırımcıların risklerini dağıtması, birikimlerini çeşitlendirmesi ve kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapması gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna hattından gelebilecek olası barış haberlerinin yılın ilk çeyreğinde altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmeler yaratabileceğini belirten Memiş, bu tür düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Memiş’e göre bu dönemde yatırımcıların fiyatlara değil, eldeki altın miktarına odaklanması daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.