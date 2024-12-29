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‘Altın çocuk’ Bulut

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#Sermin Kaygusuz#Altın Embriyon#Bulut Kaygusuz
‘Altın çocuk’ Bulut
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

40 yaşından sonra evlat sahibi olmak isteyen Sermin Kaygusuz annelik hayaline ‘altın embriyon’la kavuştu. Bulut adını verdiği oğlunu 44 yaşında kucağına aldı.

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SERMİN (44) ve Uğur Kaygusuz (51) 2020 yılında dünya evine girdi. Sermin Kaygusuz evlendiğinde 40 yaşındaydı. Evlendikten sonra doğal yollarla çocuk sahibi olabileceğini düşünürken yapılan kontrollerde yumurta rezervinin düştüğü ve doğal yollarla hamile kalmasının çok zor olduğu ortaya çıktı.  Son olarak Prof. Dr. Gürkan Bozdağ ile görüşen Sermin Kaygusuz’un T şeklinde olan rahmi histeroskopi ile düzeltildi.

44 YAŞINDA ANNE  OLDU

Elde edilen 2 embriyondan birinin genetik olarak sağlıklı olduğu tespit edildi. Son kalan adeta altın değerindeki bu sağlıklı embriyon Sermin Kaygusuz’a transfer edildi. 44 yaşında oğlunu kucağına alan Kaygusuz,  duygularını “Hamile olduğumu öğrendiğimde inanamadım. Mucizevi bir sonuç, bebeğimiz kucağımızda. Kucağıma aldığım andaki hislerim tarif edilemez. İyi ki pes etmemişiz ve vazgeçmemişiz” sözleriyle anlattı.

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GENETİK AYIKLAMA

Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, Sermin Kaygusuz’u anneliğe kavuşturan süreci şöyle anlattı: “Hastanın yaşı göz önünde bulundurularak genetik ayıklama yöntemine başvurmaya karar verdik. Genetik ayıklamada bir embriyon sağlıklı bulundu. Uyarılmış tüp bebek tedavisi ile donma çözme protokolünü uyguladık ve gebelik başarıyla sağlandı.”

 

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#Sermin Kaygusuz#Altın Embriyon#Bulut Kaygusuz

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