Altılı Masa’ya dönüş

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Cumhurbaşkanı adayı krizi nedeniyle 2 Mart günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ayrılmasıyla masa önceki gün 5’li olarak toplanmıştı. Masadaki beş lider, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklamak üzere dün saat 14.00’de toplanma kararı almıştı. Ancak gün içinde yaşanan baş döndürücü trafik masayı yeniden dizayn etti. Akşener’in dönüşüyle de yeniden 6’lı Masa’ya dönüştü.



HEYECANLI BEKLEYİŞ



Saat 14.00’teki toplantı için SP Genel Merkezi’nin önüne masadaki partilerin taraftarları erken saatlerden itibaren gelmeye başladı. CHP ve İYİ Parti cephesinde yaşanan gelişmeleri sosyal medyadan ve toplantıyı izlemek için gelen gazetecilerden öğrenen partililerin heyecanı da gelen haberlerle arttı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın, Akşener’i ziyaret etmeleri, ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla dörtlü toplanıldığı haberinin ulaşmasıyla yükselen tansiyon, Akşener’in de yeniden Masa’ya döndüğü haberleriyle birlikte doruğa tırmandı.

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6’lı Masa toplantısı da bu gelişmeler nedeniyle saat 15.00’e ertelendi. Ancak toplantının başlaması 16.00’yı buldu. Toplantı için Saadet Partisi binasına ilk, saat 15.04’te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi. Babacan’ı 15.32’de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15.38’de de DP Genel Başkanı Gültekin Uysal izledi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuklarını kapıda karşılarken kalabalık da “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.Saat 15.40’da Kılıçdaroğlu’nun da gelişiyle kalabalıkta büyük hareketlilik yaşandı. Bazı partililer ellerindeki meşaleleri yakarken, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu’ndan 10 dakika sonra gelen Akşener de partililerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Ellerinde İYİ Parti bayrakları taşıyan gençler, “Gençlerin, halkın umudu Meral Akşener ” sloganları attı. Toplantı sürerken ise CHP ve İYİ Partililer arasında “slogan savaşları” yaşandı. İYİ Partililerin, “Halkın umudu Meral Akşener” sloganlarına karşılık CHP’liler, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

6’lı Masa yetkilileri ise bina önünde davul çalınması ve slogan atılmasına müdahale etti. Yapılan anonslarda, deprem felaketine dikkat çekilerek davul çalınmaması ve slogan atılmaması uyarısında bulunuldu.

EYVALLAH BAŞLIYORUZ

“13. Cumhurbaşkanımız” diye anons edilen Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıkarken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşda cumhurbaşkanı yardımcıları olarak anons edildi. Kılıçdaroğlu partisinin önünde toplanan coşkulu kalabalığa özetle şöyle seslendi: “Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilicisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakım bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız. Ben sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim, bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Oy vermeye gidecek herkes bu ülkeyi değiştirmeye adaydır. Bartın’da madende hayatını kaybeden rahmetli Rıdvan’ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa’da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar adaydır. Tüm depremzedeler aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddusi Okkır’ın eşi Sabri hanım da aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kazdağları’nı savunan Hanife Teyze de aday. Sadece ben değil 84 milyon aday. SADAT militanları ile korkuttuklarını sandıkları o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Söylemiştim başlıyoruz diye, sevgili halkım eyvallah başlıyoruz.”