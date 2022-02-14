‘Altılı masa’dan açıklama için 28 Şubat tarihi

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ANKARA’da Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nde ‘yuvarlak masa’ etrafında bir araya gelen liderlerin 5 saat 15 dakika süren görüşmesinde, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları sistem mimarisiyle ilgili ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çalışması konuşuldu. Bu konudaki yol haritasının da oluşturulduğu görüşmede yeni sistem önerisiyle ilgili ayrıntıların 28 Şubat’ta geniş katılımlı ikinci toplantıda liderler tarafından kamuoyuna açıklanması kararlaştırdı. Liderler bu toplantıda yeni sistem önerisiyle ilgili teklifin altına imzalarını da atacak.

‘HELALLEŞME’YE UYGUN TARİH

Liderlerin ikinci kez buluşacağı 28 Şubat tarihinin önceden planlanmadığı, yol haritasına ilişkin takvim üzerinde konuşurken ortaya çıktığı ve itirazsız kabul edildiği belirtildi. Zirve hazırlıklarında görev yapan kaynaklar Hürriyet’e, “Tarihlendirme liderlerin kararına bırakılmıştı, bize de sürpriz oldu ancak Kemal Bey’in helalleşme çabalarıyla uyumlu bir adım olarak değerlendirilebilir” dedi.

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Kılıçdaroğlu ise Halk TV’de Fikret Bila’ya, “Çalışmayı zaman yitirmeden yürütmek, sonraki toplantı için de hazırlıkların yetişmesi için mümkün olan en uygun zamanı belirledik” dedi.

‘HDP İLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR’

İttifak tartışmaları için, “Büyüdü veya küçüldü demek için erken. Önemli olan ülkeyi bugünkü koşullardan çıkarmak üzere bir yola çıkılmış olması, bu çok değerli. Seçim yaklaşınca bu konular da konuşulur” diyen Kılıçdaroğlu, HDP’yle ilgili de, “HDP’yi yok saymıyoruz. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu süreçte biz her parti ile görüştük, görüşmelerimiz sürecek. HDP’yle de görüşüyoruz, ihtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok” dedi. CHP kaynakları ise “Ortak ilkeler belli, bu ilkeler çerçevesinde gelmek isteyenlere kapı açık” mesajını verdiler.

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ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI

Görüşmede 6 parti arasında seçime ve iktidar hedeflerine yönelik ortak çalışma grupları oluşturulması da kararlaştırıldı. Bu grupların çalışma alanları da ekonomi, anayasa ve adalet, dış politika, seçim işbirliği ve güvenliği, iktidarın ilk 100, 500 günlük icraat takvimleriyle ilgili hazırlıklar olarak belirlendi. Sistem önerisini hazırlayan ekip de 28 Şubat’taki toplantının hazırlıklarını da yürütecek.

ORTAK METİN

LİDERLER, görüşme sonrasında altını imzaladıkları ortak açıklamalarında da, “Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldiklerini” belirterek, şöyle dedi: “6 siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Türkiye’nin istişare ve uzlaşı ile çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Önemli olan, tüm farklılıklarımızla beraber ‘biz’ düşüncesini, Avrupa Konseyi ve AB normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye’yi inşa etmektir. Bugün burada milletimiz adına ‘Yarının Türkiyesi’ni inşa etmek için önemli bir adım attık. Bundan sonra da işbirliği alanlarını genişleterek sürdürmekte kararlıyız.”