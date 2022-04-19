Altılı masada yoğun trafik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Uysal, ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldi. Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan da 6’lı masa ve seçim çalışmalarına yönelik açıklamalar geldi. Salıcı düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

SEÇİM HAZIRLIĞI

“Seçim kanunu değişti. Aslında seçime bir yıl kala oyunun kuralını değiştiren her iktidarın yaşadığı akıbeti onlar da yaşayacaktır. Yapılan bu değişiklikle ortaya nasıl bir durum çıkar, bu duruma biz nasıl hazırlık yaparız, bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Altılı masayı oluşturan diğer partilerin de yaptığını biliyoruz. Günün sonunda bir araya gelip, bir karar verilecek. Liderlerin vereceği bu karara göre de AK Parti ve MHP’nin kurduğu oyunu boşa çıkaracak bir süreç yaşanacak. Tıpkı son yerel seçimlerde olduğu gibi.

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ÖVÜLMELERİNDEN MUTLUYUZ

(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in adaylık için Ekrem İmamoğlu’ndan sonra Mansur Yavaş’ın isminden söz etmesi) Biz belediye başkanlarımızın başka siyasi partilerin genel başkanları tarafından övülmesini memnuniyetle karşılarız. Çünkü bütün başkanlarımız pandemi döneminde de bugün de ellerinden gelen hizmeti yapıyorlar, tek amaçları, dertleri de vatandaşa hizmet etmek. Bunu gören, takdir eden Sayın Akşener ya da başka liderler oldukça da bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.

(Kılıçdaroğlu’nun, DP Genel Başkanı Uysal’ın açıklamalarından rahatsızlık duyan Davutoğlu’nu araması) Aradığı doğrudur. Ancak bu rutin bir görüşmedir. 6’lı masa etrafındaki liderler sık sık bir araya gelir, gerektiğinde telefon görüşmeleri yaparlar, bunda ekstra önem atfedecek bir durum yok.

(Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin altılı masaya yönelik ‘altın günü’ benzetmesi) Değer vermeye değer bir durum olduğu kanaatinde değiliz.

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İÇERİDEN VİCDANLI SESLER

Eleştiriler artık sadece muhalefetten değil, iktidarın içinden de dillendirilmeye başlandı. AK Parti ve küçük ortağının içinden de vicdanlı sesler çıkıyor. Bari içinizden çıkan vicdanlı insanların seslerine kulak verip, yanlıştan bir an önce dönün. Bunları ihraç ederek, sonuçtan kurtulma şansınız yok.”

CHP GENEL MERKEZİ’NDE DÖRT SORULU DEV PANKART



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda iktidara yönelttiği sorular pankart olarak CHP Genel Merkezi’ne asıldı: “Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz?”