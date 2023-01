Altılı Masa’da aday havuzu

Haberin Devamı

Muhalefetteki 6’lı Masa perşembe günü, İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 11. kez buluşacak. “Adaya hazırlık buluşması” diye nitelenen bu toplantıda liderler, şubat ayında ilan edilecek adayın nasıl belirleneceğini konuşup kararlaştıracaklar. Kulislerde, bu toplantının resmi gündeminde iki önemli başlık bulunduğuna dikkat çekilerek şu değerlendirme yapılıyor:

YOL HARİTASI HAZIR

“Hükümet programı niteliğindeki ortak politikalar ve yol haritası gibi bazı küçük detaylar dışında büyük ölçüde tamamlanan çalışmalara liderler de onay verirse 30 Ocak’ta kalabalık bir katılımla düzenlenecek törenle açıklanacaklar. Sonra da sıra adaya gelecek. Toplantıda da zaten artık aday konusuna resmen girilmiş olacak. Öncelikle de adayın belirlenmesine ilişkin yol ve yöntem konuşulup karara bağlanacak. Bir sonraki toplantının gündemi ise adayı isimlendirme olur.”

Haberin Devamı

HER PARTİDEN ANKET

Kulislerde sürecin işleyişine ilişkin de, “Partiler bugüne kadar yetkili kurullarında konuyu değerlendiriyorlar. Yine bu süreçte her parti kendi kamuoyunun da nabzını yoklayacaktır. Yine toplumun eğilimini ölçmek için her parti kendi anketini yaptıracağı gibi masa olarak ortak anketler de yaptırılacaktır. Sonuçta da her parti kendi isim havuzunu oluşturacak, bir sonraki toplantıda da bu isimler değerlendirilip ortaklaştırılır” değerlendirmesi öne çıktı.

ADAY NASIL YÖNETECEK?

Perşembe günkü toplantıdan sonra yapılacak ortak açıklamada, adayın seçilmesi halinde ülkeyi nasıl yöneteceğine de yer verilecek. Toplantının ev sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretleri sırasında buna ilişkin gazetecilere, “Seçim kazanıldığında resmi olarak olmasa da psikolojik olarak parlamenter sisteme geçilmiş gibi hareket edilecek. Bunların detaylarını perşembe günü yapılacak basın açıklamasına ekleyeceğiz” dedi. Yol haritasının başlıkları arasında yer alan bu konunun ayrıntıları da masada ele alınacak. Bu konuda en kritik başlığı ise liderlerin kabinede mi yoksa partilerinin başında Meclis’te mi olacakları konusunun oluşturacağı belirtiliyor. Bazı liderlerin Meclis’te olmayı istediği, bu durumda 6’lı Masa’nın ruhuna uygun bir danışma kurulu seçeneğinin gündeme gelebileceğine dikkat çekilen kulislerde, “Belki yol haritasının bu başlığı sonraya bırakılabilir” değerlendirmesi yapıldı.

Haberin Devamı

SEÇİM İTTİFAKI TOPLANTISI

- Bir önceki toplantıda oluşturulan “seçim ittifakı” komisyonunun da bu hafta toplanması bekleniyor. 6 partinin örgüt yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon, en çok oyun hangi yöntemle alınacağına ilişkin ittifak seçeneklerini değerlendirip liderlerin onayına sunacak. Her partinin 41 ilde kendi listeleriyle seçime katılacağı, diğer illerde ise ikili, üçlü ya da ortak liste seçeneklerinin masada olduğu belirtildi. Komisyonun ittifak seçeneklerini il il, ilçe ilçe seçim simülasyonlarıyla oluşturacağı da kaydedildi.

AKŞENER'DEN BABACAN'A İKİ SAATLİK ZİYARET

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak günü, İYİ Parti Genel Merkezi’nde 11’incisi düzenlenecek 6’lı Masa toplantısından önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı makamında ziyaret etti. İki genel başkanın görüş alışverişinde bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Babacan, Akşener’i kapıya kadar uğurladı. Akşener, geçen hafta da 6’lı Masa’nın diğer liderlerini ziyaret etmişti.

Haberin Devamı