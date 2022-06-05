'Altılı masa kararını versin'

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AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’da toplanan 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi eyleminden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun soru-cevaplarına, NATO konusundan ekonomiye, geniş yelpazedeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

ENDİŞELERİ HAREKÂTLA GİDERECEĞİZ

“FETÖ’den temizlediğimiz TSK’yı personel temini ve eğitiminden silah gücüne her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekâtlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla kuvvetlerimizi her göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.





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Karşımıza çıkarılan aktörlerin, birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz. Hani ‘Komünistin komünistliği parayı buluncaya, ateistin ateistliği uçak sallanıncaya kadar’ derler ya aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkana kadar.

VATANDAŞIN GELİRİ ARTACAK

2022 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine göre dünya küçülürken bizim büyümemiz 7.3 olarak gerçekleşti. Hani diyorlar ya ‘kepenkler iniyor’, resmi rakamı veriyorum. Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde dünyada neyin nereye geldiğini hepiniz takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini arttırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz.

ÇAPULCUYA ÇAPULCU DERİZ

Gezi kalkışmasına öncülük eden elebaşlarını, sokaklarımızı ateşe veren vandalları, polisimize kurşun sıkan, molotof atan şehir eşkıyalarını, esnafımızın malına mülküne zarar veren yağmacıları, ibadethanelerimizi bira kutularıyla kirleten mülevvesleri, emperyalist işbirlikçilerini, aziz milletimizin iradesine kast eden darbe heveslilerini bu millet 9 yıldır nasıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif ediyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız.

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KÜLLİYE’DE GÖRÜŞTÜM, EVDE DEĞİL

Kendi kendine SADAT diye bir öcü uydurup, bizim şirketin kurucusuyla evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış. Ben SADAT’ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. SADAT’ın kurucusu denilen Tuğgeneral ile göreve getirdikten sonra benimle çalıştığı süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmelerim var. Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. Altılı masa da bunu bu kadar uzatmasın artık kararını ortaya çıksın bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın. Artık bu yıl içinde bu açıklamayı yapacaklardır.”

HASTANE RANDEVU SORUNU BİTİYOR

Erdoğan, iktidara gelirken Türkiye’yi 4 temel unsur eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinden yükselteceklerini söylediklerini belirterek, “Sağlıkta farklı kurumlara bağlı hastaneleri birleştirerek, sağlık sigortasını neredeyse nüfusumuzun tamamını kapsayacak şekilde genişleterek tarihi bir reforma imza attık. Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Açtığımız 25 bin 298 yatak kapasiteli 19 şehir hastanemizle kaliteyi yükselttik. 18 bin 794 yataklı 14 şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı, çözüm için süratle adımlar atmaya başladık” dedi.

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NATO’DA YANLIŞA DÜŞMEMİZİ BEKLEMESİNLER

“NATO içindeki konumumuzu ve önemini, genişleme politikalarındaki ilkeli yaklaşımımızla herkese tekrar hatırlattık. Dün NATO Genel Sekreteriyle de bunları konuştuk. Şunu bir defa tüm dünyanın bilmesi lazım; birinci derecede NATO ülkelerinin bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin. Hangi işimiz kolay oldu bizim? Güneyimizdeki sınırdan 30 km içeriye doğru; bunu bir defa bilecekler, buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz. Bunun adımlarını da hazırlanmak suretiyle atıyoruz ve atacağız.”

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PARLAMENTODAN SİLİNİP ATILMALILAR

“Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların parlamentoda da yeri olmaz. Bunların bir an önce parlamentodan silinip atılmasının adımlarının atılması lazım. Bunun adı demokrasi olamaz. Demokrasinin sınırları bir yere kadar. Bu ülkenin güvenliğini temin için çalışan polise kalkıp vuracaksın, yere indireceksin...”

KILIÇDAROĞLU’NA SORULAR VE CEVAPLARI

Bir; terör örgütlerini lanetleyip lanetlemeyeceğine verdiği cevaptaki göndermeler, Türkiye’yi gammazlayan hatta müdahaleye çağıran alçakça tuzaklarla bezelidir.

İki; PKK ve YPG’ye karşı sınır ötesi harekâtları destekleyip desteklemediklerine, yabancı postal gibi, ilgisi olmayan bir iğrençliği karıştırarak hezeyanlarını sergilemiştir.

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Üç; İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine verdiği cevap, mücadelemizde karşımızda olanları sevindirecek bayağılıktadır.

Dört; Akdeniz ve Ege’deki mücadelemizde kimin safında olduğunu; Rumların ve onları salanların yanında olduğunu göstermiştir.

Beş; küresel krizin ekonomiye etkilerine karşı mücadelemize destek verip vermediği konusuna, Türkiye’nin başındaki en büyük felaketin kendisi olduğunu gösterecek basitlikte bir cevap vermiştir.

Altı; yalanı ve iftirayı bırakıp bırakmayacağına, aynı yalanları ve iftiraları tekrarlayarak cevap vermiştir.

Yedi; siyasi stratejilerini yabancı ülkelere onaylatmaktan vazgeçip geçmeyeceğine, inkarla cevap vermiştir.

Sekiz; bu toprakların kazanımlarıyla asil bir evladı gibi hareket etmeyeceğine, asil değil sefil şahsiyet olduğunu göstererek cevap vermiştir.

Dokuz; partisindeki terör destekçisini, tasfiye etmeyi düşünüp düşünmediğine, üstünü örterek cevap vermiştir.

On; 2023’te aday olup olmayacağına yüreksizlik göstererek cevap vermiştir.

KIZILCAHAMAMLILARI SELAMLADI







Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na eşi Emine Erdoğan’la birlikte helikopterle geldi. Erdoğan çifti kendisini bekleyen vatandaşları araçlarından el sallayarak selamladı.

ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ







Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la toplantıya katılanların alkışları arasında salona girdi.

ESKİ TBMM BAŞKANLARI YAN YANA







İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na Eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman da katıldı. Eski başkanlar yan yana oturdu.

KABİNE DE KATILDI

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı.

DOKUMA ATÖLYESİ AÇTI







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kızılcahamam’da Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezdeki Ankara Sof Kumaşı Dokuma Atölyesi’nin açılışını yapan Emine Erdoğan, Ankara keçisinin tiftiğinden elde edilen sof kumaşının dokunduğu tezgâhın başına geçti.