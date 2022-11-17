Altılı masa açıklayacak: 100 maddelik ‘değişim paketi’

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Millet İttifakı’nın sistem dönüşümüne ilişkin Anayasa değişiklik paketi, 6’lı masanın bir sonraki toplantısını yapacağı 28 Kasım’da açıklanacak.

Son şekli verilen paketin yasama, yürütme, yargı, temel hak ve hürriyetlere ilişkin başlıklarla birlikte 100 maddelik değişiklik içerdiği bildirildi. 6’lı masanın dünkü toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada buna ilişkin, “Bizler Anayasa’yı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır” değerlendirmesine yer verildi. 6’lı masa kaynakları, AK Parti’nin başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişiklik teklifinin ise önemli gündem maddesi yapılmadığını belirterek, “Henüz ortada bir teklif yok. Teklif bir gelsin, ne öneriliyor bir görelim, gördükten sonra değerlendiririz” dediler. Aynı kaynaklar, teklifin ortaya çıkması halinde bunun 28 Kasım’da DP’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda değerlendirileceğini de söylediler.

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ADAYA YOL HARİTASI

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası çalışması da son aşamaya geldi. Millet İttifakı’nın adayının belirlenmesi sürecinin önemli belgeleri arasında yer alan yol haritasının da tamamlanır tamamlanmaz kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğun sağlanıp sağlanamamasına göre seçenekli süreç yönetimleri içeren yol haritasında, Anayasa’yı değiştirecek çoğunluk sağlanamasa bile parlamenter sistemin ruhuna uygun bir yönetim modelinin benimsenmesi talepleri öne çıkıyor. Masa kaynakları, “Yol haritası çalışması ve adayın da altına imza koyacağı hükümet programıyla nasıl bir yönetim modeli öngördüğümüzü seçimlerden önce kamuoyuna ilan edeceğiz. Adayımız seçilirse asla bugünkü Cumhurbaşkanı yetkilerini tek başına kullanmayacak” dediler.