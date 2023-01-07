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Altı yıl sonra yeniden Yeni Cami

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yeni Cami #Restorasyon
Altı yıl sonra yeniden Yeni Cami
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:00

Eminönü’ndeki Yeni Cami, 6 yıllık restorasyonun ardından dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cuma namazıyla kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim. Bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Yeni Cami’nin bizde böyle bir hatırası da var” dedi.

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İstanbul’un ticaret merkezi olarak konumlanan Eminönü’nde, İstanbul’un yerlisinden en uzak yerden gelen turistine kadar herkesin hatıralarında yer eden Yeni Cami’de 6 yıllık restorasyon sona erdi. Camideki ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan da katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

SAÇAK VE KUBBELERDE 175 TON KURŞUN DEĞİŞTİRİLDİ

“Osmanlı Padişahı 3. Murat’ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü’nde Yeni Cami inşaatı 1665’te Sultan 4. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami’nin restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemeyle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve silme, alev ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır. Camide namazımızı eda ederken şöyle kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir Yeni Cami’nin meydana geldiğini Allah’ıma hamd ederek gördüm.

Altı yıl sonra yeniden Yeni Cami


BURADA BENİM DE HATIRAM VAR

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Burada emeği geçen tüm mimarlarımıza, tüm bu noktada sanatkarlarımıza şahsım, milletim adına, vakıf teşkilatımız adına, Kültür Turizm Bakanlığımız adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü Yeni Cami böyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi. Arkasından ben devam ettim. Bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Yeni Cami’nin bize böyle bir hatırası da var.”

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70 MİLYON LİRALIK RESTORASYON

Yeni Cami’de 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 70 milyon TL’ye mal oldu. Restorasyon sırasında cami içine kurulan platformlar sayesinde ibadet kesintisiz devam etti. Revaklı avluda taş, kündekâri, içlik-dışlık pencerelerin tamiri için atölyeler kuruldu. Yeni Cami’nin iç mekânında harim zemini ve Hünkâr mahfili balkonu zemini için tasarlanan ve Bilim Kurulu kararlarına göre siparişi verilen halı yeni üretilerek zemin kaplandı. Revak avlunun kuzeydoğu duvarı oymalı mermer tacının eksik kalan bölümü mermerden yeniden üretilip yerine monte edildi. Caminin iç mekân aydınlatılması mevcut avizelerin restorasyonu ile sağlandı. Camiye ayrıca yangın ve hırsızlık alarmı ile kamera sistemleri de monte edildi. Cami içi ses sistemi ve dış cephe aydınlatmaları da yenilendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yeni Cami #Restorasyon

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