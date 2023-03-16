Altgeçitte boğulmak...

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Yaklaşık bir aydır depremler nedeniyle yerle bir olan bölgeleri geziyor, felaketin neden olduğu yıkım karşısında şaşkınlığa uğruyorduk. Tam yaralar sarılmaya, acılar bir nebze de olsa dinmeye başlarken bu kez sel baskınıyla sarsıldık. Haberi alır almaz selden en çok etkilenen illerden olan Şanlıurfa’ya hareket ettik.

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HER ŞEY YARIM SAATTE OLUP BİTTİ

Dün sabah erken saatlerde Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli yağış, Mance Deresi’nin taşmasıyla sele dönüşmüştü. Kent sakinleri sabah 06.00 sularında sıradışı bir şey olmadığını, her şeyin 20-30 dakika içinde olduğunu anlattı. Şiddetli yağış sonucu Şanlıurfa’nın, özellikle de Haliliye ve Eyyübiye ilçeleri büyük hasar gördü. Kent merkezindeki Haliliye ilçesinde Abide Kavşağı’nda bulunan 6 metre yüksekliğinde altgeçit sular altında kaldı. Altgeçitte seyir halindeyken araçlarının içinde mahsur kalan onlarca kişi için polis dalgıçlar saatlerce arama-kurtarma operasyonu yürüttü. Suyun çamurlu ve ağır olması arama-kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Üç kişinin yüzerek kendi çabalarıyla kurtulduğu belirtilirken, bazı vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı. Altgeçitte sele yakalananların yakınları, arama-kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

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Jandarmalar kurtarılan çocukları kucaklarında taşıdı. Polisler yaşlıları sırtladı.

BALIKLAR BİLE ÖLDÜ

Kentin sembollerinden Balıklıgöl de sel sularına gömüldü. Çukurda kalan bölge, sürüklenen taş-toprakla çamur içinde kaldı. Bir önceki gün balıkları net şekilde gördüklerini belirten vatandaşlar, gözlerine inanamadıklarını söyledi. Sahadaki hasarı ve çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, balıkların yaklaşık yüzde 20’sinin telef olduğunu düşündüklerini ancak net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Buradaki balıkların derinde yüzdüğünü ve çok yüzeye çıkmadığını, dolayısıyla daha dirençli olduklarını da sözlerine ekledi. Balıklıgöl’ün hemen ardındaki tarihi çarşıda da esnaf yoktu ve tüm dükkânlar kapalıydı.

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SULAR ÇEKİLİNCE...

Kentin güneyindeki Eyyübiye’de, Şanlıurfa Kalesi ile Şanlıurfa Müzesi arasındaki bölge de sular altındaydı. Bu alanda yer alan kentin en büyük AVM’si de zarar gördü. AVM’nin otoparkında otomobiller sel suları altında kaldı. Eyyübiye’nin ara sokaklarında, kentin yüksek bölgelerinden hızla gelen sel sularının kaldırım taşlarını yerinden sökmesi ise dikkat çekiciydi. Balıklıgöl yakınlarında yokuşta yer alan bir sokakta, kaldırım taşlarının büyük bir kısmı ile sokakta park halindeki araçlar yokuş aşağı yuvarlanarak birbirine girmişti. Suların çekilmesiyle de felaketin boyutu gözler önüne serildi. Geriye üst üste binmiş otomobiller ve sahipsiz plakalar kalmıştı.

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BALIKLIGÖL TAŞTI

Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl, aşırı yağışların ardından taştı. Menfez ve tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle su seviyesi yükselen göldeki balıklardan bazıları can verdi. Ekipler, suyun tahliyesi için bölgedeki menfez ve tahliye kanallarının temizlenmesine yönelik çalışma başlattı.

ARAÇLAR GİTTİ PLAKALARI KALDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurtarma ekipleri sahipsiz plakaları bir parkın duvarına yerleştirdi.

HASTANETAHLİYE EDİLDİ

Sel felaketinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni de su bastı. Hastalar ambulanslarla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

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MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

BOTLARLA TAHLİYE

Şanlıurfa’nın Akabe Mahallesi’nin büyük kısmı sele teslim oldu. Evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.

3 LİDER BÖLGEDE

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, dün gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve çalışmaları yürüten arama- kurtarma ekiplerinden bilgi aldı.

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Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Davutoğlu