Altgeçit sapığı tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir Barbaros Mahallesi’ndeki Tuzcuoğlu Köprüsü altgeçidinde çok sayıda cinsel saldırı ve taciz olayı yaşandığını tespit edince bölgede güvenlik tedbirleri ve izleme çalışmaları başlattı. Yapılan incelemelerde, 2020-2025 arasında 14 ayrı cinsel saldırı ve taciz olayının yaşandığı belirlendi. Şüphelinin genellikle sabah ve akşam saatlerinde işe gidiş ve dönüş saatlerinde altgeçidi kullanan kadınları hedef aldığı, saldırılar sırasında mağdurları darp etmeye çalıştığı anlaşıldı. Olayların ardından mağdurların tırnak aralarından alınan deri örnekleri DNA incelemesine alındı.

14 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Güvenlik tedbirleri kapsamında, bölgede bir süredir yeni bir saldırı yaşanmadığı belirlendi. Şüphelinin kimliğini gizlemek için bere ve palto kullandığı tespit edildi. 18 Şubat’ta saat 11.20 sıralarında, güvenlik önlemlerinin alındığı noktadan koşarak uzaklaşan ve park halindeki otomobile binen bir kişi fark edildi.

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Araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada şahsın Musa İlker Yazıcılar olduğu ve ‘cinsel saldırı’ suçundan 14 kaydının bulunduğu belirlendi. Aynı gün otobüs durağında bekleyen bir kadına taciz edici hareketlerde bulunan şüpheli, kadının bağırması üzerine olay yerinden kaçtı ve otomobiline binerek uzaklaştı. Yapılan kimlik tespiti sonrası, geçmişte işlenen suçlarla eşkali birebir örtüşen Yazıcılar olduğu ortaya çıktı. Yazıcılar, Pendik’teki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yazıcılar’ın evinde, gizlenmek için kullandığı kıyafetler ele geçirildi. Daha önce mağdurlardan alınan DNA örnekleri ile yapılan karşılaştırmada birebir eşleşme sağlandı. Yazıcılar, ‘cinsel taciz’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 19 Şubat’ta tutuklandı.