Altaylı’nın ‘sokak planları’ iddianamede

İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, Tarafsız Bölge’de Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu ‘FETÖ irtibatlı’ olmakla itham eden Özdağ, partinin kuruluş sürecinde eski MİT mensubu ve halen FETÖ kapsamında tutuklu olan Enver Altaylı ile yaptığı bir görüşmeyi de anlatmıştı. Özdağ, partinin kuruluş çalışmaları sırasında (2017) Enver Altaylı’nın kendisine gelerek, ‘Parti kurmayın, sokaklara inin’ dediğini anlatmıştı. Buğra Kavuncu’nun akrabası olan ve halen cezaevinde olan Altaylı, FETÖ kapsamında ‘örgüt yöneticisi olmak’ ve ‘askeri casusluk’la suçlanıyor. FETÖ için çalışan MİT mensuplarını yurtdışına kaçırmak da bir başka suçlama. İddianamede Altaylı’nın faaliyetlerine dair detaylı tespit ve değerlendirmeler var. Bunlardan biri de Özdağ’ın açıklamasıyla paralel olarak ‘halkı sokağa indirme’ planlarına dair.

‘EKONOMİK KRİZ ŞART’

İddianameye göre Altaylı, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullandığı argümanlara paralel şekilde’ Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine çeşitli faaliyetler yürüttü. Darbe girişiminden sonra firar eden bazı askerlerle ve FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olarak değerlendirilen kişilerle de irtibatlıydı. Ağustos 2017’de ABD’de temaslarda bulundu. FETÖ lideri Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatı bulunan örgütü mensubu Bilal Ekşili ile buluştu. İddianameye göre bu görüşmede, “Türkiye’de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara indirilmesi önemli. Ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerekir. Sokak hareketinin başarılı olabilmesi için ekonomik kriz şart. Almanlar bu yönde çalışmaya başladılar. Her tedbiri almaya devam edecekler. Bu bilgiyi Almanlardan aldım. Suudi Arabistan ve Katar’dan para akışının durması gerekir” diye değerlendirmeler yaptı.