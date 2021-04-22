Altay’dan tepkilere yanıt: Söylediklerimde Sayın Erdoğan’a saldırı yok

İZLEME TAVSİYESİ

Altay yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Troll aklı, Sarayı ve AK Parti’yi esir almış. Sayın Erdoğan, sözlerimi açıkça çarpıttı. Erdoğan, bana atfen ‘...benim akıbetimin de Menderes’in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor’ dedi. Ne böyle bir ümidim var, ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. İzlemelerini tavsiye ediyorum.

Suç duyurusunda ‘amiraller bildirisi’ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Bana yapılan hakaretleri de yargıya taşıyacağım.”

VİDEO PAYLAŞTI

Altay’ın yayınladığı videoda da, moderatöre yönelik “Benzetme yapmış gibi olmasın, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası nedir?’ diye bir soru sormuş ol lütfen. Ben de cevap vereyim; Menderes’i idam etmektir. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir o. Ama rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Sonra Menderes, Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarmak zorunda kaldı. Erdoğan da bunlara taviz verirse yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalır” dediği görülüyor.

HİÇBİRİMİZİN BENZEMESİN

Programa katılanların “sonu benzemesin” demesi üzerine Altay sözlerini, “Yok, hiçbirimizin benzemesin. Erdoğan’ın hırkasını millet çıkaracak” diye sürdürüyor.

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