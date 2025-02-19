Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı... Kar kalınlığı 40 cm’yi bulacak

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Ülke geneli Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşürecek. Soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’u geçen hafta etkisi altına alan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasında kar yağışı çoğunlukla yüksek kesimlerde görülmüştü. Kentin bazı bölgelerine ise hiç kar yağmamıştı. Ancak bu kez tüm kentte etkisini hissettirecek bir kar yağışı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı tahminlere göre, bugünden itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, cumadan itibaren kara dönüşecek, pazartesi sabahına kadar da kar yağışı etkili olacak.

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‘PAZARTESİ TERK EDECEK’

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul’da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul’u terk edecek” dedi.

Kar yağışının İstanbul’un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, “Kar yağışı önce Anadolu Yakası’nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul’un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Tek, “Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar eksi 5’e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. İstanbul’un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Hava koşullarıyla sebebiyle THY de bugün İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan duyuruda ise 20 ve 21 Şubat tarihli uçuşların %15 oranında iptal edildiği belirtildi.

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İSTANBUL’A TURUNCU 7 İLE SARI KODLU UYARI

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için ‘turuncu’ kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu. Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, “E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak” bilgisi paylaşıldı.

ÇIĞ VE BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi’ndeki 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller sırasıyla Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat oldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.