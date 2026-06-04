Altaş’ın iadesi için girişimler sürüyor

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Davanın kilit isimlerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Umut Altaş, kaçtığı ABD’de gözaltına alındı. Türkiye'ye iade süreci başlayan Altaş'ın yakalanması, davanın seyri açısından büyük önem taşıyor.

​Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada daha önce, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de yer aldığı 12 şüpheli tutuklanmış, valilik araçları kriminal incelemeye alınmıştı. Olay sırasında valinin oğlunun yanında olduğu öne sürülen Altaş’ın yakalanmasının ardından Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık, iade sürecinin yakından takip edildiğini ve Amerikan adli makamları nezdindeki girişimlerin hızla sürdüğünü bildirdi.