×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR RESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Altaş’ın iadesi için girişimler sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Umut Altaş#Adalet Bakanlığı#ABD Gözaltısı
Altaş’ın iadesi için girişimler sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

​Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir viraj dönüldü.

Haberin Devamı

Davanın kilit isimlerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Umut Altaş, kaçtığı ABD’de gözaltına alındı. Türkiye'ye iade süreci başlayan Altaş'ın yakalanması, davanın seyri açısından büyük önem taşıyor.

​Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada daha önce, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de yer aldığı 12 şüpheli tutuklanmış, valilik araçları kriminal incelemeye alınmıştı. Olay sırasında valinin oğlunun yanında olduğu öne sürülen Altaş’ın yakalanmasının ardından Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık, iade sürecinin yakından takip edildiğini ve Amerikan adli makamları nezdindeki girişimlerin hızla sürdüğünü bildirdi.                                                      

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Umut Altaş#Adalet Bakanlığı#ABD Gözaltısı

BAKMADAN GEÇME!