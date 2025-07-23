Altan Öymen’i sevgiyle uğurladık

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Altan Öymen, 19 Temmuz Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybetmişti. Öymen için dün ikindi vakti, Şişli Teşvikiye Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Valisi Davut Gül, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Prof. İlber Ortaylı, ailesi, basın dünyasından meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

UNUTULMAZ BİR MÜLKİYELİYDİ

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Törene katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı da Öymen’in Mülkiye kökenine dikkat çekerek, “O bizim için unutulmaz bir Mülkiyeliydi. İnsan olarak da politikacı olarak da terbiyeli ve sakin bir adamdı” ifadelerini kullandı.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Altan Öymen, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda geçen yıl hayatını kaybeden eşi Aysel Öymen’in yanına defnedildi.

‘GURURLU VE ÜZGÜNÜZ’

ALTAN Öymen’in kızı Aslı Öymen, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze namazından önce kısa bir konuşma yapan Aslı Öymen, “Babamı çok iyi geçirdiğimiz üç haftalık bir hastane sürecinin ardından kaybettik. Onunla geçirdiğimiz bu zamanlar benim için çok kıymetli birer anı olarak kalacak. Ne yazık ki bugün uğurluyoruz. Bu kadar çok sevildiğini ben bile tahmin etmemiştim. Çok gururluyuz ama çok da üzgünüz” dedi.