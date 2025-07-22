Altan Öymen’e Meclis’te son görev

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İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden Altan Öymen için Meclis Şeref Kapısı önünde tören yapıldı. Törene Öymen’in çocukları Aslı ve Murat Öymen ile yakınlarının yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile farklı partilerden yöneticiler ve milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende Öymen’in naaşı, TBMM Tören Kıtası’nca katafalka taşındı. Özgeçmişinin seslendirilmesinin ardından Meclis camisi imamı tarafından dualar okundu.

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AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

CHP Lideri Özel, selefi Kılıçdaroğlu’nu törene gelişinde makam aracından inerken karşılayıp alana kadar eşlik etti. Tören Kıtası cenazeyi araca taşırken Özgür Özel, eski genel başkanlar Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’in koluna girerek ön safta birlikte yürüdü. MHP Lideri Devlet Bahçeli de Hikmet Çetin ile el ele tutuşarak cenazeyi uğurladı. Kılıçdaroğlu, yan yana yürürken Bahçeli ile bir süre sohbet etti. Kurtulmuş, Bahçeli’yle birlikte aileye taziye dileğinde bulunarak alandan ayrıldı. Özgür Özel, cenazenin uğurlanmasının ardından Öymen ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

BAHÇELİ-ÇETİN EL ELE YÜRÜDÜ

Törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbet eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, merasim yürüyüşü sırasında da CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ile el ele tutuşarak yürüdü.

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CHP’DE VEDA TÖRENİ

Öymen için CHP Genel Merkezi’nde de bir tören düzenlendi. Törende CHP Lideri Özgür Özel, Öymen’in kızı Aslı Öymen ve eski genel başkanlar konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, Öymen’i tabutunu öperek uğurladı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Öymen’in naaşı, bugün İstanbul’daki Teşvikiye Camisi’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.