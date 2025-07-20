Altan Öymen veda etti

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ALTI hafta önce özel bir hastanede akciğer operasyonu geçiren ve taburcu edilen Altan Öymen, 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Solunum yetmezliği nedeniyle 3 gün önce yoğun bakıma alınan Öymen, dün çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü İstanbul’daki bir özel hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, “Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38’de hayatını kaybetmiştir” denildi. Öymen için yarın saat 13.00’te Meclis’te, ardından saat 15.00’te CHP Genel Merkezi’nde tören düzenlenecek. Öymen salı günü İstanbul Teşvikiye Camisi’nde ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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DUAYEN GAZETECİYDİ

20 Haziran 1932’de İstanbul’da doğan, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Öymen, gazetecilik kariyerine 1950’li yıllarda başladı. Ulus’un parlamento muhabiri olarak meslek hayatına adım atan Öymen, sırasıyla Öncü, Tercüman, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Radikal gazetelerinde muhabir ve yazar olarak çalıştıktan sonra 1972 yılında Anka Haber Ajansı’nı kurdu. 1962-1966 yılları arasında Almanya’nın Bonn kentindeki Büyükelçilik’te Basın Ataşesi olarak çalıştı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda da gazeteciliğe devam eden Öymen, 1980-1982 döneminde Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yaptı. 1982 yılında Milliyet gazetesine Yayın Kurulu Üyesi ve yazar olarak katıldı. 1985’ten 1995’e kadar Milliyet’te Genel Yayın Koordinatörlüğü, Başyazarlık ve İdare Meclisi Üyeliği görevlerini yürüttü. Uzun bir süre Radikal gazetesinde de köşe yazıları yazdı. Öymen, köşe yazarlığına Cumhuriyet gazetesinde devam etmekteydi. Gazeteciliğin “Altan Abi”si olarak bilinen Öymen’in “Mobilya Dosyası”, “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları”, “…Ve İhtilal”, “01 Adana-80’li Yıllarda Adana” “Öfkeli Yıllar”, “Kayıp Yaz” adlıı yayımlanmış birçok kitabı bulunmakta.

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ECEVİT’LE MECLİS’E GİRDİ

Altan Öymen, CHP İstanbul Milletvekili olarak 1977 yılında başladığı siyasi kariyerinin devamında 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlık görevinde bulundu. Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükümeti’nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı. 1977 ve 1995 Genel Seçimleri’nde CHP milletvekili olarak Meclis’e girdi.

ERDOĞAN’DAN CHP’YE TAZİYE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan taziye mesajında, “Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli de taziye mesajında “Acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum” dedi.

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